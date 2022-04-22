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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti

22.04.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Kirişci, Valiliğe gelişinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kirişci, daha sonra beraberindekilerle basına kapalı görüşme gerçekleştirerek brifing aldı.

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