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  4. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı: (1)

25.06.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edecek"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edecek." dedi.

Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kirişci, Marmaris'teki orman yangınının dün gece itibarıyla sürecini tamamlamış olan ve kontrol altına alınmış olan bir orman yangınıyla ilgili güzel haberi paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kirişci, "Cumhurbaşkanı'mızın dünkü ziyaretlerinde sizinle paylaştığı o ihtiyatlı ifadelerini, artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip, soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

Millete geçmiş olsun dileklerini ileten Kirişci, dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni etti. Yangınla ilgili en büyük tesellinin herhangi bir insan anlamında can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Ormanlarımızın içindeki doğal yaşamın parçası haline gelmiş varlıklarımızla canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda elimizde kesin bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü belirterek, vatandaşımız noktasında insan can kaybı noktasında bir kaybımız olmadığını belirtmek isterim. Ormanın var olduğu günden beri insana ihtiyacı yoktu, kendi yaşamını sürdürdü. Fakat gün geldi devran döndü modern yaşamın birtakım dayatmalarıyla insanın bu kez ormana katkı sağlaması gündeme geldi. İnsana ihtiyacı olmayan ormanın insanın desteğine katkısına ihtiyaç duyar haline geldi. Bu desteği ihtiyaç duymanın nedeni insanlar olarak özensizliğimiz, dikkatsizliğimiz veya asli davranışlarımız oldu."

Bakan Kirişci, ormanın korunmasına yönelik herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

(Sürecek)

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