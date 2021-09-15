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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli İZTO üyeleriyle bir araya geldi

15.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli İZTO üyeleriyle bir araya geldi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "Tarım ve Gıda Sektör Toplantısı"na katıldı.

Bakan Pakdemirli, İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda üyelerle İzmir özelindeki yatırımları konuşacaklarını aktaran Pakdemirli, iklim değişikliği, kuraklık, salgın ekseninde tüketicilere yansıyan fiyat artışlarını da değerlendireceklerini ifade etti.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener de Bakan Pakdemirli'nin sorunlarla yakından ilgilendiğini belirterek teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli, "Sofranı Koru Gıdana Sahip Çık" projesine verdiği destek nedeniyle Özgener'e plaket verirken Özgener de Pakdemirli'ye İzmir Saat Kulesi'nin büyük boy bir fotoğrafını hediye etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

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