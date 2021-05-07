Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

BALIKESİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bakanlık bünyesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Balıkesir'e gelen Pakdemirli, enstitüde incelemelerde bulundu.

Konferans salonunda Enstitü Müdürü Erdinç Veske ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik'ten buradaki çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Pakdemirli, daha sonra bahçe kısmına geçti.

Bahçede, enstitü bünyesindeki hayvan varlıklarına ilişkin bilgi alan Pakdemirli'ye kepenek hediye edildi. Kepeneği giyen Pakdemirli'ye, babası Ekrem Pakdemirli'nin 2014 yılında Balıkesir'de çekilen bir fotoğrafı ile merhum Başbakan Adnan Menderes ve üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1950'li yıllardaki enstitü ziyaretinin fotoğrafları takdim edildi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Pakdemirli'ye, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.



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