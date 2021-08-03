Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve yangınların 152'sinin söndürüldüğünü söyledi.

Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Öğretmen Evi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla düzenlediği basın toplantısında, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında çıkan orman yangınları ve yangınlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

"38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Antalya'da devam eden yangınlarla ilgili bilgi vermek gerekirse Antalya'da 19 yangın çıktı. Şu anda 2 yangın devam ediyor, yani 17'si söndürüldü. Manavgat ve Gündoğmuş yangınları devam ediyor. Özellikle Manavgat'ın batı tarafında çok yakın bir saatte iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler ve oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer bu olursa, kontrol altına alınabilirse geriye Gündoğmuş yangını kalacak. Şu anda yeni gelen taze bir haber. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli bir noktada parlama var. Onu da bu akşam ve yarın gündüz saatlerinde halledilebilirse Marmaris yangını sona doğru gelebilecek gibi gözüküyor. Köyceğiz'de yangın hala devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın... Hem ben hem de İçişleri Bakanımız, Kavaklıdere'yi ziyaret ettik. Yangın tamamen söndürülmüştü ama öğleden sonra birden daha fazla patlamayla yangın tekrar devam etmeye başladı."

Bakan Pakdemirli, Milas'taki yangının halen devam ettiğine değinerek "Hala ciddiyetini koruyor ve çok yakın takip ediyoruz ve Yılanlı yangını var. Manisa Salihli'de devam eden yangın var. Denizli güneyinde bir yangın devam ediyor ama Denizli'de dün çıkan yangını kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta Sütçüler'de öğle saatlerinde çok iyi doğru giden yangın şu aralar bir miktar daha alevlenmiş durumda. Arkadaşlarımız takip ediyor. Bunları kontrol altına alma çabamız sürüyor. Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45,2 olarak ölçülmüştü." ifadesini kullandı.

- "Ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, cuma günü de aynı hava sıcaklıklarıyla karşı karşıya olacaklarını ifade ederek "Rüzgarın, alevlerin sürekli yön değiştirdiği bir tablo, bu yangınların ilk gününden beri var. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi biliyorsunuz tahliye edildi. Marmaris'teki parlamaları toparlamaya arkadaşlar çalışıyorlar. Yangınlarda hep soruluyor, 16 uçak, 9 insansız hava aracı, 45 helikopter, 6'sı yönetim olmak üzere 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz ve tanker, 150 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarına da değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik. 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek. Ülkemizdeki tüm yangınları Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezinden takip ediyoruz. Ancak sahada olduğumuz için sahada da bunun benzeri mobil araçlardan aynı görüntüleri izleyebiliyoruz. İHA görüntülerini canlı olarak izliyoruz, meteorolojik verileri dikkate alıyor ve yangınları harita üzerinden takip ediyoruz. Yangınların büyüklüğüne, riskine ve yerleşim yerlerini tehdit ağırlığına göre müdahalelerimizi yapıyoruz. Buna göre insan kaynağı, uçak, helikopter dağılımını ayarlıyoruz. Vatandaşlardan birçok telefon geliyor, sanatçılarımız arıyor beni bugün, 'müdahale edilmedi' filan gibi söylemler olabiliyor ama müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde aslında canla başla hem karadan hem de havadan müdahale yapılıyor."

Yangın konusunda çok ciddi bir mücadele verildiğini ifade eden Pakdemirli, orman teşkilatının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)

