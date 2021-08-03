YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (1)

03.08.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü" - "Özellikle Manavgat'ın batı tarafında çok yakın bir saatte iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler ve oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer bu olursa kontrol altına alınabilirse geriye Gündoğmuş yangını kalacak. Şu anda yeni gelen taze bir haber" - "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik. 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve yangınların 152'sinin söndürüldüğünü söyledi.

Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Öğretmen Evi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla düzenlediği basın toplantısında, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında çıkan orman yangınları ve yangınlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

"38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Antalya'da devam eden yangınlarla ilgili bilgi vermek gerekirse Antalya'da 19 yangın çıktı. Şu anda 2 yangın devam ediyor, yani 17'si söndürüldü. Manavgat ve Gündoğmuş yangınları devam ediyor. Özellikle Manavgat'ın batı tarafında çok yakın bir saatte iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler ve oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer bu olursa, kontrol altına alınabilirse geriye Gündoğmuş yangını kalacak. Şu anda yeni gelen taze bir haber. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli bir noktada parlama var. Onu da bu akşam ve yarın gündüz saatlerinde halledilebilirse Marmaris yangını sona doğru gelebilecek gibi gözüküyor. Köyceğiz'de yangın hala devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın... Hem ben hem de İçişleri Bakanımız, Kavaklıdere'yi ziyaret ettik. Yangın tamamen söndürülmüştü ama öğleden sonra birden daha fazla patlamayla yangın tekrar devam etmeye başladı."

Bakan Pakdemirli, Milas'taki yangının halen devam ettiğine değinerek "Hala ciddiyetini koruyor ve çok yakın takip ediyoruz ve Yılanlı yangını var. Manisa Salihli'de devam eden yangın var. Denizli güneyinde bir yangın devam ediyor ama Denizli'de dün çıkan yangını kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta Sütçüler'de öğle saatlerinde çok iyi doğru giden yangın şu aralar bir miktar daha alevlenmiş durumda. Arkadaşlarımız takip ediyor. Bunları kontrol altına alma çabamız sürüyor. Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45,2 olarak ölçülmüştü." ifadesini kullandı.

- "Ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, cuma günü de aynı hava sıcaklıklarıyla karşı karşıya olacaklarını ifade ederek "Rüzgarın, alevlerin sürekli yön değiştirdiği bir tablo, bu yangınların ilk gününden beri var. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi biliyorsunuz tahliye edildi. Marmaris'teki parlamaları toparlamaya arkadaşlar çalışıyorlar. Yangınlarda hep soruluyor, 16 uçak, 9 insansız hava aracı, 45 helikopter, 6'sı yönetim olmak üzere 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz ve tanker, 150 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarına da değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik. 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek. Ülkemizdeki tüm yangınları Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezinden takip ediyoruz. Ancak sahada olduğumuz için sahada da bunun benzeri mobil araçlardan aynı görüntüleri izleyebiliyoruz. İHA görüntülerini canlı olarak izliyoruz, meteorolojik verileri dikkate alıyor ve yangınları harita üzerinden takip ediyoruz. Yangınların büyüklüğüne, riskine ve yerleşim yerlerini tehdit ağırlığına göre müdahalelerimizi yapıyoruz. Buna göre insan kaynağı, uçak, helikopter dağılımını ayarlıyoruz. Vatandaşlardan birçok telefon geliyor, sanatçılarımız arıyor beni bugün, 'müdahale edilmedi' filan gibi söylemler olabiliyor ama müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde aslında canla başla hem karadan hem de havadan müdahale yapılıyor."

Yangın konusunda çok ciddi bir mücadele verildiğini ifade eden Pakdemirli, orman teşkilatının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERCinsel içerikli platforma geçtiği için tepki çekmişti! Ecesu'ya Twitch yayıncısından destekCinsel içerikli platforma geçtiği için tepki çekmişti! Ecesu'ya Twitch yayıncısından destek
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladıİspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bekir Pakdemirli

Muğla Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
06:06
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:47

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.