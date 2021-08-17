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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Bartın'daki selde ölen kadının ailesine taziye ziyareti

17.08.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Bartın'daki selde ölen kadının ailesine taziye ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Pakdemirli, 85 yaşındaki Ünal'ın Akörensöküler köyünde yaşayan yakınlarını ziyaret etti.

Ünal'ın oğlu Abdurrahman ve gelini Sultan Ünal ile torunu Ersin Çevik'e başsağlığı dileklerini ileten Pakdemirli, olaya ilişkin aileden bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli'ye, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve diğer ilgililer eşlik etti.

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