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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti

22.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanan mürettebatı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Kirişci, düşen yangın söndürme helikopterinde yaralanan 5 kişiyi, hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Denizli Valiliğine geçen Bakan Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında elim bir kazanın yaşandığını söyledi.

Dünkü kazada 7 kişilik mürettebattan 2 Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlatan Kirişci, "Onların dışında biri Türk birisi de Rus iki personelimiz şu anda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde. Aynı hastanede olan iki personel yardımcı pilot Egor Turkov ve teknik personel Ömer Kaan Çakır, sabah kendilerini ziyaretimiz sırasında bilgi alınmış oldu. Her ikisi oldukça iyi durumda. Bilinçleri açık, sağlık durumları da iyi. Yine Denizli Devlet Hastanesinde Orman Genel Müdürlüğümüzün teknik personeli Kenan Erdem'in de durumunu hastanede ziyaret ederek gördük. Sağlık durumu iyi. Kendisine ve diğer arkadaşlarına acil şifa dileklerimiz ilettik." dedi.

Komşu ülke Rusya'dan gelen heyetteki 2 kişinin yaşamını yitirmiş olmasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Kirişci, bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaza kırım ekibinin gerekli incelemeyi başlattığını ifade eden Kirişci, adli kısımla ilgili de savcılığın çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Rusya tarafının tören konusunda bir isteğinin olmadığını aktaran Kirişci, işlemler tamamlandıktan sonra cenazelerin Rusya'ya gönderileceğini kaydetti.

- Muğla'daki orman yangını

Muğla'da dün başlayan yangının kontrol altına alındığını hatırlatan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soğutma çalışmaları da hızla devam ediyor. 14 uçak, 23 helikopter, 1 İHA ve 2 tane de idari helikopterle birlikte 83 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 3 iş makinası ve 1457 personelimiz bu yangında aktif olarak görev aldı. Diğer kurumlardan ve STK'lardan talep edilenler başlığı altında da 12 su atar helikopter, 5 adet iş makinesi çalışmalara katıldı. 500 hektarlık bir alan bu yangında zarar görmüş gözüküyor.

Düşen helikopter de yangına müdahale için gidiyordu. Su atan helikopter bunlar. Dolayısıyla burada hali hazırda 23 helikopter görev yaparken, ihtiyaç olursa diye biz bu tür yangınlarda etrafta ne kadar kullanılabilen helikopterler varsa onu da özellikle uzak olan yerlerden de seçiyoruz ki yangının riskinin düşük olduğu yerler bunlar. Oradan helikopterin gelişi ve yangına müdahalesi amaçlanıyordu."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları ziyaret etti

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