Tarım ve Orman Bakanlığı: Gıda israfı sadece Türkiye değil, tüm dünyanın gündemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle giderek artan gıda ihtiyacı açısından israfın önlenmesinin sadece Türkiye için değil uzun zamandır tüm dünya için de en önemli gündem maddesi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, günümüzde derinleşen gıdaya ulaşma imkanının Türkiye'yi de etkileyeceği ifade edildi.

Bunun yanında arz-talep dengesi bakımından dünyada en güçlü duruşu sergileyen Türkiye'nin, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı tedbirlerle arz anlamında bir sıkıntı yaşamadığının vurgulandığı açıklamada, bu kapsamda gıda israfına yönelik gerçekleşen farkındalık faaliyetlerinin tüm kesimleri kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin en önemli küresel sorunlardan biri olan gıda kayıp ve israfıyla mücadelede dünyadaki en iyi modellerden birini hayata geçirdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2011 yılında başlattığı ve çok sayıda ülkenin hayata geçirdiği 'Save Food' adlı Gıda Kayıp ve İsraflarının Azaltılması Küresel Girişimi Projesi'ni FAO işbirliği ile 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' markasıyla Türkiye'ye uyarlayan kampanyasını yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, projenin gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik dünyadaki örnek uygulamalardan biri haline geldi."