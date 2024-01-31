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Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personelin alım süreci başladı

AA AA
31.01.2024 12:27 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıkta istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlığının personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık ailesinin büyümeye devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografikte, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

"Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2."

Öte yandan, istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı.

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