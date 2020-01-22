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Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yoğun eğitim programı

BARTIN HABERLERİ  | 22.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Bartın’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere eğitimler verildi.Bartın’da Bölge Trafik Müdürlüğü ile Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çiftçilere tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda eğitim verildi.Eğitimler kapsamında Kurtköy, Tasmacı ve Akgöz köyleri ile Kumluca, Abdipaşa beldelerinde olmak üzere 7 eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yoğun eğitim programı

Bartın’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere eğitimler verildi.
Bartın’da Bölge Trafik Müdürlüğü ile Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çiftçilere tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda eğitim verildi.
Eğitimler kapsamında Kurtköy, Tasmacı ve Akgöz köyleri ile Kumluca, Abdipaşa beldelerinde olmak üzere 7 eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Eğitim toplantılarında çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan toplam 154 kişiye ulaşıldı.
Eğitimlerde Komiser Yardımcısı Murat Beşevli ve Polis Memuru Sabri Arslan tarafından karayolu üzerinde zirai araçların uygunsuz olarak trafikte seyretmemeleri ve kısıtlama yasaklarına uymaları, Veteriner Hekim Cemal Kul tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvanların karayollarına çıkışlarında muhtemel kaza riskleri, canlı hayvan nakilleri ve hayvancılık desteklemeleri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü G. Merve Şen Kul, Mühendis Emre Gökçe ve Pınar Bal Akmaz tarafından da tarım araçlarının güvenli kullanımı, muhtemel kaza riskleri ve bitkisel üretim desteklemeleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” kapsamında 103’ü personel olmak üzere 524 kişiye Bağımlılıkla Mücadele, yine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında 55’i personel olmak üzere 201 kişiye Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yoğun eğitim programı

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