YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de sona gelindi

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de sona gelindi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 524 bin metrekare alanda tarıma dayalı ihtisas sera bölgesi kurulacak.Çaycuma ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için sona gelindi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 524 bin metrekare alanda tarıma dayalı ihtisas sera bölgesi kurulacak.
Çaycuma ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için sona gelindi. İlçede 524.000 metrekare alanda Tarıma Dayalı İhtisas Sera bölgesi kurulacak.
OSB alanında her biri en az 25.000 metrekare olan ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, seracılık eğitim merkezi, fuar alanı ve AR-GE merkezi kurulacağı belirtildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, “Tarım Bakanlığımızca, bu proje kapsamında Çaycuma’mıza yol, su, elektrik, kanalizasyon, telekomünikasyon gibi altyapılar için 30 milyon TL yatırım yapılacağı müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca altyapı bittikten sonra üstyapı sera yatırımları için 150 Milyon TL yatırım yapılacağını, bu yatırımında büyük bir kısmının Bakanlığımız tarafından destekleneceği için mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
13:11
İkindi
16:13
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Canan Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Üzerine kömür parçası düşen maden işçisi yaralandı

Üzerine kömür parçası düşen maden işçisi yaralandı

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.