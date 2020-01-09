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  4. Tarımsal desteklemeler için ’ekim nöbeti’ uygulamasına dikkat

Tarımsal desteklemeler için ’ekim nöbeti’ uygulamasına dikkat

SAMSUN HABERLERİ  | 09.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe (ekim nöbeti) şartı getirildi.Ekim nöbeti uygulamasının ayrıntılarını açıklayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Münavebe aynı tarım alanı üzerinde farklı kültür bitkilerinin düzenli aralıklarla arka arkaya yetiştirilmesidir" dedi.İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal desteklemeler için ’ekim nöbeti’ uygulamasına dikkat çekti.

Tarımsal desteklemeler için ’ekim nöbeti’ uygulamasına dikkat

Bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe (ekim nöbeti) şartı getirildi.
Ekim nöbeti uygulamasının ayrıntılarını açıklayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Münavebe aynı tarım alanı üzerinde farklı kültür bitkilerinin düzenli aralıklarla arka arkaya yetiştirilmesidir" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal desteklemeler için ’ekim nöbeti’ uygulamasına dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Müdür İbrahim Sağlam, "Münavebe de amaç toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin artırılmasıdır. Bakanlığımızca örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse 3 üncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Ürünlerin kontrolü yapılırken, parsellerde kayıtlı tek yıllık ürün türleri sistem Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) tarafından kontrol edilecek, ÇKS’de kayıtlı tek yıllık ürünlerin kullanım şekillerine bakılmayacak, tek yıllık ürün türlerinde aynı ürün türü arka arkaya 3 kez gelmiyorsa destekleme ödemesi yapılacak, aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. ÇKS’de kayıtlı bir parselin; bölünmek suretiyle farklı tek yıllık ürünlerin ekilmesi halinde ise bu parsellerde münavebe uygulaması yapıldığı kabul edilerek destekleme ödemesi yapılacaktır" diye konuştu.
Destek ve ödemelere değinen Müdür Sağlam, "Ödemede parsel kaydı esas olup; kira veya malik değişikliği suretiyle kullanım haklarının başka çiftçilere geçmesi halinde bu parsellerin 2018-2019 üretim yılları ürün kayıtları sistem ÇKS tarafından kontrol edilerek arka arkaya aynı tek yıllık ürün 3. kez ekilmişse üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Hisseli arazilerde aynı parsel için hissedarların hisseleri oranında ayrı ayrı başvurularında; bu parseller başvuru sahibi çiftçi adına değerlendirilecektir. Bu durumdaki parseller çiftçi ile ilişkilendirilerek başvurduğu parsel için münavebe sorgusu sistem ÇKS tarafından yapılacak olup aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Aynı çiftçide aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması durumunda; ÇKS’de kayıtlı ürünlerin arka arkaya ekilişlerine sistem ÇKS tarafından bakılacak ve aynı tek yıllık ürün üçüncü kez arka arkaya ekilmiş ise üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Aynı çiftçide aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması ve bu üretimlerin aynı tek yıllık ürün olmaması durumunda destekleme ödemesi yapılacaktır. Aynı ürün grubundaki bitkilerin birbiri ardına ekilmesi durumunda; parsellerde kayıtlı ürün türleri sistem ÇKS tarafından kontrol edilecek, ekilişi yapılan tek yıllık ürün türleri değiştiği durumlarda münavebe kabul edilecek ve destekleme ödemesi yapılacaktır" şeklinde konuştu.
Ekim nöbetinin, tarla tarımının organize edilmesinde üzerinde durulacak en önemli konulardan biri olduğunu söyleyen Sağlam, "Çiftçilerimizin hem tarımsal üretimde verim artışı sağlamaları hem de destekleme ödemelerinde mağduriyet yaşamadan tarımsal desteklerden yararlanmaları adına konuya hassasiyetle yaklaşmalarını, 2020 yılı ÇKS kayıtları sırasında önceki yılların üretim beyanlarının kontrolünü yaparak yeni yılın üretimini planlamalarını, doğru ürünü doğru parsel için beyan etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ilkadim
Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Alper Eczanesi
Tekkekoy
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