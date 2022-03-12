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Tarkan Ara Güler'i "Gerçek mi bu?" sözleriyle andı

12.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yıl dönümünü Ara Güler'in çektiği fotoğrafla kutladı. Tarkan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" sözleriyle Güler'i andı.

Tarkan Ara Güler'i "Gerçek mi bu?" sözleriyle andı

Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yılını Ara Güler ile kutladı. Tarkan, Güler'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü; "Madem bugün Ahde Vefa'nın 6'ncı yıl dönümü, o zaman hiç görmediğiniz bu çok özel fotoğrafı paylaşmak anlamlı olur diye düşündüm.
'Neden özel?' derseniz, bu fotoğraf sevgili Ara Güler'in çektiği bir fotoğraftır.
Çekim günü beni kırmayıp sete uğradı, bana ve tüm çalışma arkadaşlarıma unutulmaz anlar yaşattı. Gelmişken de bir kaç kare fotoğrafımı çekti.
Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.
İçimden, "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" dediğimi hatırlıyorum
Ne büyük onurdu benim için.
Nurlar, ışıklar içinde uyu Ara Ağabey...

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