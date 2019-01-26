MAGAZİN

Tarkan'dan 4 milyon 200 bin TL'lik sefer!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Kızı Liya'nın doğumundan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla daha çok vakit geçirebilmek için konserlere ara veren Tarkan'ın uzun bir aradan sonra konser maratonuna başlayacağı yer ve tarih de belli oldu. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Rusya'da da büyük bir hayran kitlesi olan Tarkan, konserlerine buradan start verecek.

Tarkan'dan 4 milyon 200 bin TL'lik sefer!

Tarkan, 11 Mart'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da sahne alacak. 46 yaşındaki sanatçı, ardından ise 14 Mart'ta Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da Rus hayranlarına müzik şöleni yaşatacak. Popçu aynı yerde 2009 yılında verdiği konserle de büyük olay yaratmıştı.

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Tarkan'ın Rus hayranları, çok özledikleri sanatçının ülkelerine geleceğini öğrenirken büyük sevinç yaşadı. Tarkan'ın Rusya'da dört konser vermek için de 800 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 200 bin TL ücret alacağı da konuşulanlar arasında. Tarkan, geçtiğimiz ay yayınlanan Coca Cola reklamı için de 10 milyon lirayı cebine koymuştu.

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Megastar'ın sosyal medya hesaplarına ise sadece Türkiye değil Amerika'dan İran'a kadar birçok ülkedeki sevenlerinden "Biz de seni görmek istiyoruz. Buraya da gel" mesajları yağdı. Bu arada sanatçının, yine Mart ayında Rusya'da iki ayrı yerde daha konser vereceği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan liya pınar tevetoğlu

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