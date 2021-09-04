Tarkan'dan dikkat çeken Akbelen Ormanı paylaşımı: Kaybedecek vaktimiz yok

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının direnişi devam ediyor.

Son olarak 7 Eylül'de keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak olan Akbelen Ormanı için Tarkan'dan bir paylaşım geldi.

Ünlü sanatçı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dilerim ki 7 Eylül'de bölgeye gidecek heyet, İkizköy'ün Akbelen Ormanları'nı koruyacak olan doğru kararı verir. İklim krizi kapımıza dayanmışken zaten doğamız için aksi kararlar veremeyiz artık. Kaybedecek hiç vaktimiz yok."

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı’ndaki ağaçları kesip YK Enerji şirketine bölgeyi kullanıma hazır biçimde teslim etmek isteyen OGM, 17 Temmuz’da kesime gittiğinde karşısında İkizköylüler’i bulmuş, kesimi önleyen İkizköylüler ve çevre aktivistleri o günden beri çadır nöbeti tutarak ormanı korumuştu. Açık maden işletme iznin iptali için açılan davada 30 Temmuz tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi kararı çıkmış ancak bilirkişi heyetinin genişletilmesi için keşif ertelenmişti.

Keşif için mahkemeden yeni tarih beklendiği sırada, YK Enerji firmasının yangın söndürme gönüllülerini kullanarak Akbelen Ormanı’nın güney kısmında ağaç kesmesi üzerine, Muğla 1. İdare Mahkemesi açık maden işletme izninin yürütmesini durdurmuştu.

Muğla 1. İdare Mahkemesi 13 Ağustos 2021 tarihli kararıyla, genişletilmiş bilirkişi heyetiyle gerçekleştirilecek keşif tarihini 7 Eylül olarak belirledi.

