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Tarkan'dan hayranlarına yeni şarkı müjdesi!

27.10.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından Türkiye'ye dönen Tarkan, hayranlarına müjdeyi Instagram'dan verdi. Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısının hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Tarkan'dan hayranlarına yeni şarkı müjdesi!

Koronavirüs salgınının başlamasından sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıldır Türkiye'ye de gelmemişti. Salgın nedeniyle tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla İstanbul'a döndü.

Reklam yüzü olduğu bir markanın çalışmaları için İstanbul'a gelen Tarkan, yeni müjdesini de hayranlarına duyurdu.

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Tarkan, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını açıkladı.

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Tarkan İstanbul Ağlıyor şarkısıyla paylaştı: Çok özlemişimTarkan İstanbul Ağlıyor şarkısıyla paylaştı: Çok özlemişim

Stüdyodan fotoğraflar paylaşan Megastar "Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kayıdı. Ay çok mu güzel oldu ne?" notunu yazdı.

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Ünlü şarkıcının paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

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