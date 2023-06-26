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Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: Seni seviyoruz

26.06.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan, tedavisi yoğun bakımda devam eden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur için takipçilerine çağrıda bulundu. Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaşımı ise eşi ve oğlundan geldi.

Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: Seni seviyoruz

Üçüncü kez yakalandığı kanser sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Özkan Uğur için Tarkan çağrıda bulundu.

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Çok sevgili Özkan Uğur’a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmışlardı:

"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibarıyla hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."

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Özkan Uğur Tarkan aysun

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