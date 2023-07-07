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  4. Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nu öperken paylaştı! Beğeni yağdı

Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nu öperken paylaştı! Beğeni yağdı

07.07.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu zaman zaman merak konusu oluyor. Son olarak oy kullandıktan sonra çekildiği fotoğrafla dikkat çeken ünlü yıldızın karısı yine gündeme geldi. Tarkan eşini öperken paylaştı.

Tarkan, 2016 yılında beş senedir beraber olduğu Pınar Tevetoğlu ile evlenmişti. Başından beri ilişkilerini, sonra da evliliklerini ve aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel çiftin 2018 yılında Liya isimli bir kızları olmuştu.

Pınar Tevetoğlu ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son olarak oy kullanırken bir fotoğrafı ortaya çıkan genç kadını bu sefer eşi paylaştı.

Ekran Alıntısı

Tarkan, 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile kutladı.

Eşini öptüğü fotoğrafı paylaşan Tarkan, "Madem dünya öpücük günü" notunu düştü.

Tarkan'ın paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

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Tarkan pınar tevetoğlu

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