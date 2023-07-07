Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nu öperken paylaştı! Beğeni yağdı

Tarkan, 2016 yılında beş senedir beraber olduğu Pınar Tevetoğlu ile evlenmişti. Başından beri ilişkilerini, sonra da evliliklerini ve aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel çiftin 2018 yılında Liya isimli bir kızları olmuştu.

Pınar Tevetoğlu ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son olarak oy kullanırken bir fotoğrafı ortaya çıkan genç kadını bu sefer eşi paylaştı.

Tarkan, 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile kutladı.

Eşini öptüğü fotoğrafı paylaşan Tarkan, "Madem dünya öpücük günü" notunu düştü.

Tarkan'ın paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

