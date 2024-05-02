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Tarkan evlendikten kısa süre sonra verdiği pozlarını paylaştı! Aşka geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.05.2024 14:46
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Megastar Tarkan ile 2016 yılında dünyaevine giren Pınar Tevetoğlu son haliyle dikkat çekmişti. Tarkan eşiyle evlilik yıl dönümünde geçmişten pozlarını paylaşarak beğeni topladı.

Tarkan evlendikten kısa süre sonra verdiği pozlarını paylaştı! Aşka geldi

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne olmuştu. Kızlarına Liya adını veren ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çiftten Pınar Tevetoğlu geçtiğimiz günlerde kameralara yakalandı.

"Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" diyen Tevetoğlu, "Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?" sorusuna da "Şanslı hissediyor bence" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Tarkan ise bugün eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı. Balayından pozlarını paylaşan Tarkan paylaşımına şu notu düştü:

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"Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler…"

Tarkan'ın aşk dolu pozlarına beğeni yağdı.


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Tarkan yaşında
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