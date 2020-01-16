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  4. Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ayrılmıyor

Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ayrılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Tarkan şu sıralar zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle magazin dünyasında 'Felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay' Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ayrılmıyor

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan şu sıralar zor günler geçiriyor. Onur Akay; Tarkan’ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Akay, “Değerli sanatçımız Tarkan Tevetoğlu zor günler geçiriyor. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hanımefendi sağlık problemleri nedeni özel bir hastaneye kaldırıldı. Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Neşe Hanım'ın, aileye yakın kişilerden kalple ilgili sorunlar yaşadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

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Tevetoğlu’nun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Tarkan’ın, sürekli annesinin yanına hastaneye gittiği öğrenildi.

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Tarkan'ın annesi, Tarkan,

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