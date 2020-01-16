Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ayrılmıyor

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan şu sıralar zor günler geçiriyor. Onur Akay; Tarkan’ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Akay, “Değerli sanatçımız Tarkan Tevetoğlu zor günler geçiriyor. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hanımefendi sağlık problemleri nedeni özel bir hastaneye kaldırıldı. Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Neşe Hanım'ın, aileye yakın kişilerden kalple ilgili sorunlar yaşadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

Tevetoğlu’nun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Tarkan’ın, sürekli annesinin yanına hastaneye gittiği öğrenildi.

