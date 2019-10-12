MAGAZİN

Tarkan'ın 'Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak paylaşımda bulundu. Ancak sosyal medya kullanıcıları Tarkan'a "Geç kaldın" diyerek tepki gösterdi.

Tarkan'ın 'Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Megastar Tarkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Pop starı "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim." sözleriyle operasyonda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.

tarkan-in-baris-pinari-harekati-nin-ucuncu-12520991_3484_m

"GEÇ KALDIN"

Ancak yıldız şarkıcının operasyonun üçüncü gününde paylaşım yapması bazı sosyal medya kullanıclarının tepkisini çekti. Twitter kullanıcıları, Megastar'ı "Geç kaldın" mesajlarıyla eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Tarkan'ın paylaşımı ve gelen yorumlar;

tarkan-in-baris-pinari-harekati-nin-ucuncu-12520991_2394_m

tarkan-in-baris-pinari-harekati-nin-ucuncu-12520991_7135_m

PARTNERÜnlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!Ünlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!
Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktıSelin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı
Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdıMehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkısında sigara kelimesi geçen Sıla’ya profesörden suç duyurusu

Sıla hakkında suç duyurusu

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

Tuğba Ekinci'den Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak olan Demet Akalın'a sitem

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık! Bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta 11 Ekim Cuma kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık!

İtalya'da Can Yaman izdihamı! Havalimanına polis korumasında geldi!

İtalya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasında geldi

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Gaziantep 11 Ekim Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.