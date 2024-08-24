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  4. Tarkan'ın eski aşkıydı! Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile ayrıldı! Nedeni Bennu Gerede'ye soruldu

Tarkan'ın eski aşkıydı! Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile ayrıldı! Nedeni Bennu Gerede'ye soruldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.08.2024 11:39
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Bir dönem Tarkan ile yaşadığı aşkla adını duyurmuş olan Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin fotoğrafçı Koray Erkaya'dan olan oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle çok konuşulan Gerede ve Öztürk'ün ayrılık nedeni Bennu Gerede'ye soruldu...

MYNET-Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, aradığı mutluluğu iki sene önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.

Kendisinden 22 yaş küçük Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.

ANNEDEN ONAY ÇIKMIŞTI

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.

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AYRILDILAR

Her fırsatta mutlu olduklarını belirten ve sosyal medyadan aşk dolu fotoğraflarını yayınlayan çiftten, 3. yıllarında kötü haber geçtiğimiz günlerde geldi. İkilinin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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NEDENİ ANNESİNE SORULDU

Tatil için Türkiye’ye gelen Bennu Gerede'ye oğlu Daren Gerede ile kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk’ün ayrılık nedeni soruldu. Bennu Gerede ise “Onu kendilerine sormak lazım” diyerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BENNUU

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan Bilge Öztürk Bennu Gerede
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