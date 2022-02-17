Tarkan'ın yeni şarkısı çıktı mı? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek sözleri neler?

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' ilgiyle takip ediliyor. 'Geççek'in çıkacağı tarih, sorgulanırken, koronavirüs pandemisi hakkında olan şarkının sözleri ve çıkıp çıkmadığı merak edildi. Peki Tarkan'ın yeni şarkısı çıktı mı?

TARKAN'IN YENİ ŞARKISI ÇIKTI MI?

Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’ merakla beklenirken, Megastar şarkının yakında çıkacağını duyurmuştu. Geçcek ismindeki şarkı 17 Şubat’ta ilk kez dinleyicisiyle buluştu. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşmesinin ardından yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırmıştı.

Usta isimlerden sanatçı Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik etmiş ve ardından geçmiş olsun dileklerini yollamıştı.

Tarkan'ın Geçcek isimli şarkısı sosyal medya platformlarında klibiyle birlikte yayınlandı.

TARKAN - GEÇCEK ŞARKI SÖZLERİ

Geççek her şeyin sonu var, bu çile de bitecek

Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman

O çiçekten günler çok yakında

Dayan çoğu gitti, azı kaldı

Yapma güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini, biz neleri atlatmadık ki

Geççek, geççek, elbet bu da geççek

Gör bak umudum günü günü edecek

Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman

O çiçekten günler çok yakında

Geççek, geççek geldiği gibi gidecek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek

Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman

O çiçekten günler çok yakında

Çok uzattın, vallahi bıktık

Bir durmadın, ölmedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır şerde dedik

Oturduk bir dolu ders te çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç tadım tuzum yok pek

Dar, dar, dar geliyor...



