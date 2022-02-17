Tarkan'ın yeni şarkısı çıktı mı? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek sözleri neler?

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' ilgiyle takip ediliyor. 'Geççek'in çıkacağı tarih, sorgulanırken, koronavirüs pandemisi hakkında olan şarkının sözleri ve çıkıp çıkmadığı merak edildi. Peki Tarkan'ın yeni şarkısı çıktı mı?
Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’ merakla beklenirken, Megastar şarkının yakında çıkacağını duyurmuştu. Geçcek ismindeki şarkı 17 Şubat’ta ilk kez dinleyicisiyle buluştu. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşmesinin ardından yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırmıştı.
Usta isimlerden sanatçı Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik etmiş ve ardından geçmiş olsun dileklerini yollamıştı.
Tarkan'ın Geçcek isimli şarkısı sosyal medya platformlarında klibiyle birlikte yayınlandı.
Geççek her şeyin sonu var, bu çile de bitecek
Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman
O çiçekten günler çok yakında
Dayan çoğu gitti, azı kaldı
Yapma güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini, biz neleri atlatmadık ki
Geççek, geççek, elbet bu da geççek
Gör bak umudum günü günü edecek
Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman
O çiçekten günler çok yakında
Geççek, geççek geldiği gibi gidecek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek
Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman
O çiçekten günler çok yakında
Çok uzattın, vallahi bıktık
Bir durmadın, ölmedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır şerde dedik
Oturduk bir dolu ders te çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç tadım tuzum yok pek
Dar, dar, dar geliyor...
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