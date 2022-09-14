MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan İzmir konserinin gelirini TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışlıyor

Tarkan İzmir konserinin gelirini TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışlıyor

14.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül’de Gündoğdu Meydanı’nda yüz binlerce kişiye konser vermişti. Konserin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın, alacağı ücreti hayır işlerine harcayacağını açıklamıştı. Tarkan'ın bağış yaptığı kurumlar belli oldu.

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışta bulunacağını açıkladı.

RESMİ HESAPTAN AÇIKLADILAR

Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’ya bağışta bulundu" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Kültür ve Yaşam Merkezi"nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan Megastar, yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eurovision'un sesi Bülend Özveren yoğun bakımdaEurovision'un sesi Bülend Özveren yoğun bakımda
Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay olduKadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu
Kocası paylaştı! Olay olunca sildiKocası paylaştı! Olay olunca sildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir Tarkan sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!

O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Ve geri dönüyor! Beşiktaş detayı şaşırttı...

Ve geri dönüyor! Beşiktaş detayı şaşırttı...

İlginizi Çekebilir

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.