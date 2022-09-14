Tarkan İzmir konserinin gelirini TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışlıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışta bulunacağını açıkladı.

(Özel) Tarkan İzmir 9 Eylül konserinin gelirini Darüşşafaka, Eğitim Gönüllüleri ve Mor Çatı’ya bağışlıyor.

Erdemli davranış….#HalkımızBunuBilir — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) September 14, 2022

RESMİ HESAPTAN AÇIKLADILAR

Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’ya bağışta bulundu" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’ya bağışta bulundu. pic.twitter.com/AyZ9eDRIsC — Darüşşafaka Cemiyeti (@Darussafaka) September 14, 2022

Açıklamada, "Kültür ve Yaşam Merkezi"nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan Megastar, yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak" denildi.

