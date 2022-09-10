Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dün başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Yüz binler Kordon’da Tarkan konserini saatlerce bekledi. Megastar Tarkan uzun bir bekleyişin ardından sahneye büyük bir coşkuyla çıktı. Megastar, konserine "Yolla" şarkısıyla başladı.

Tarkan konserini çok konuşulan "Geççek" şarkısıyla bitirdi.

DÜNYADA İLK BEŞE GİRDİ

Tarkan’ın Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.





