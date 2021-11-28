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Tarkan pijamalı ev halini paylaştı: Durgun bir pazar günüydü

28.11.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Pijamalı fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Sıradan bir akşam üstü. Durgun bir pazar günüydü" notunu yazdı.

Tarkan pijamalı ev halini paylaştı: Durgun bir pazar günüydü

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’da kalan, tüm proje ve konserlerini de iptal eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü.

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Bir reklam filmi için İstanbul'da kamera karşısına geçen Tarkan, yeni şarkı çalışması yaptığı müjdesini de hayranlarına vermişti.

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PİJAMALI PAZAR KEYFİ

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan Tarkan yeniden Almanya'ya döndü. Pazar gününü evinde dinlenerek geçiren ünlü şarkıcı, pijamalı bir fotoğrafını paylaştı.

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"Sıradan bir akşam üstü. Durgun bir pazar günüydü" notunu yazan Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

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