Tarkan'ın hayatı belgesel oluyor! Arşivi için mega önlem

Uzun bir aradan sonra Türkiye’ye geri dönen bir markayla anlaşma yaptıktan sonra, yeni albümü için kendini stüdyoya kapatmıştı. Tarkan, hayatının belgesel olması için Netflix'ten gelen teklifi kabul etti. Sanatçı, yapım ekibiyle hummalı bir çalışmaya girmeye hazırlanıyor.

Megastar, yapım için kendi özel arşivini açtı. Kasasında olan eski VHS'de video görüntülerini çıkaran Tarkan, konserleri ve özel yaşamının olduğu kayıtları dijitale çevirmesi için güvenilir bir merkez arıyor.

MEGA ÖNLEM

Tüm ekibini seferber eden Megastar, arşivi için özel bir önlem daha aldı. Belgesel için vereceği kayıtlarda istemediği görüntülerin kimsenin eline geçmesini istemeyen sanatçı, montaj için özel olarak 4 kişilik ekip kurarak görevlendirdi.



