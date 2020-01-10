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  4. Tarkan Serbest, Kasımpaşa'da

Tarkan Serbest, Kasımpaşa'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Austria Wien forması giyen Tarkan Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini üç buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Tarkan Serbest süper lig Austria Wien

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