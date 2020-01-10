Tarkan Serbest, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini üç buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

