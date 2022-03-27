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Tarkan tatil sezonunu açtı! Çiçekli şortuyla plaj pozları

27.03.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay çıkardığı Geççek şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tarkan, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tarkan tatil fotoğraflarını ise Instagram'dan paylaştı.

Tarkan tatil sezonunu açtı! Çiçekli şortuyla plaj pozları

Koronavirüs nedeniyle iki yıla yakın süre ailesiyle birlikte Almanya'da kalan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmiş, hem reklam hem de yeni şarkısının çalışmalarını yapmıştı. Çok ses getiren Geççek şarkısını hayranlarıyla buluşturan Tarkan, yorgunluğunu tatile çıkarak attı.

TATİL KARELERİNİ PAYLAŞTI

Ailesini de yanına alan şarkıcı, gittiği tatilden kareleri de sevenlerinin beğenisine sundu.

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Pembe renkteki tişörtü ve çiçekli şortuyla yaza ‘merhaba’ diyen Tarkan’ın fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

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Bazı hayranları şarkıcının Karayipler’de olduğunu öne sürdü.

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