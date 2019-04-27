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Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 27.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

İsveçli Eva Bender'i, daha çok Tarkan serisinden hatırlıyoruz. İsveçli oyuncu, Tarkan Viking Kanı filminde, prenses rolünde karşımıza çıkmıştı.

İşte Eva Bender'in hazin öyküsü...

Tarkan Viking Kanı'nda prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Eva Bender, 1944 yılında İsveç'te dünyaya geldi. Orada spor öğretmenliği yaptı.
Türkiye'ye geldiğinde striptiz yıldızı olarak çalışmaya başladı, sonda da oyuncu olarak kameraların karşısına geçti.
Halit Refiğ'in yönettiği "Bir Türk'e Gönül Verdim" gibi düzeyli bir filmde başrol oynayan Bender, bu arada "cinsel avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı.
6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandılar. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. Bir akşam kendini Galata Rıhtımı'ndan atıverdi. Çevredekilerin yardımlarıyla denizden çıkarılıp Alman Hastanesi'ne götürdü.
Çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi.
Bender bu olayın ardından İsveç'e döndü. Ama eski günlerine dönemedi. Veda mektubuna, "Beni kimse anlamıyor..." yazdı ve 43 yaşında hayata veda etti.
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yeşilçam eva bender
 

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ey rahmetli güzel kadın sen kendini anlamamışsın ki sen yaratılma gayeni anlamamışsın ki. Sen seni yaratanı anlamamışsın ki. anlaşılmak istiyorsun
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