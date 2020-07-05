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Tarkan yeni imajını takipçilerine sordu: Aylardır kestiremedim saçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle saçlarını kestiremediğini yazan Tarkan sosyal medya hesabından saçlarının son halini gösteren bir fotoğraf paylaşınca ilgi odağı oldu. Tarkan, Instagram hesabından takipçilerine saçlarıyla ilgili ne yapması gerektiği sordu.

Tarkan yeni imajını takipçilerine sordu: Aylardır kestiremedim saçları

Ünlü şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından takipçilerine saçlarıyla ilgili ne yapması gerektiği sordu.

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde saçlarını kestiremediğini ve uzadığını söyleyen Tarkan, takipçilerine "Aylardır kestiremedim saçları... Bu Pandemi döneminde son durumum bu. Ay ne yapmalı, kestirmeli mi, Uzatmalı mı?" sorularını yöneltti.

"BELKİ DE UZATIRIM TEKRAR"

Fotoğrafına binlerce yorum gelen Tarkan, takipçilerine yanıt vererek, "Yorumlarınızın çoğu uzatmamdan yana galiba:)
Valla ben de özlemişim uzun saçlı olmayı. Belki de uzatırım tekrar" notunu yazdı.

tarkan

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