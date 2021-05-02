Tarkan, Yıldız Tilbe'nin davetini kabul etmedi: Nasıl bir amaca hizmet edeceğini anlamadım

Yıldız Tilbe, karantina döneminde evden şarkı söylerek sanatçı dostlarına çağrıda bulundu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ilk pası da Tarkan'a attı.

Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." diye konuştu.

"İÇİMDEN GELMEDİ"

Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan ise şaşırtan bir yanıt geldi.Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.

Tilbe de, "Teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.

