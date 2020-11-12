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Tarlada çalışanlar, kovaları havaya fırlatarak sezonu kapattı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.11.2020 10:37 | Son Güncelleme

Okulların mezuniyet töreninde genelde kepler havaya atılarak sevinç gösterisi yapılırken, Elazığ’da bazı tarlalarda çalışanlar hasat döneminin sonu olması nedeniyle kovaları havaya fırlatıp sezonu kapattı.Elazığ’ın Baskil ilçesi Hacımemetler Köyü Kıstırak Çiftliği’nde her yıl sebze ekimi yapılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuluyor.

Okulların mezuniyet töreninde genelde kepler havaya atılarak sevinç gösterisi yapılırken, Elazığ’da bazı tarlalarda çalışanlar hasat döneminin sonu olması nedeniyle kovaları havaya fırlatıp sezonu kapattı.
Elazığ’ın Baskil ilçesi Hacımemetler Köyü Kıstırak Çiftliği’nde her yıl sebze ekimi yapılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuluyor. Bu yıl da ekilen sebzelerden biber de hasat döneminin sona ermesi nedeniyle çalışanlar kovaları havaya fırlatıp sezonu kapatması dikkat çekti. Okulların mezuniyet töreninde genelde kepler havaya atılarak sevinç gösterisi yapılırken, çalışanlarda hasat döneminin sonu olması nedeniyle kovaları havaya fırlatması güzel bir görüntü oluşturdu.
Öteyandan ilçenin Karakaya Baraj Gölü kenarında olması nedeniyle ihtiyaçlarını Elazığ’ın yanı sıra Malatya’dan giderdiği, ürettikleri sebzeleri de iki ilde sattığı belirtildi.

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