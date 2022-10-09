YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Tarlada gömülü bulunan bebeğin cesedini, annesi 23 gün çatıda saklamış

Tarlada gömülü bulunan bebeğin cesedini, annesi 23 gün çatıda saklamış

09.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarlada gömülü bulunan bebeğin cesedini, annesi 23 gün çatıda saklamış

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne, emzirirken öldüğünü öne sürdüğü bebeğin cesedini 23 gün çatıda sakladığını itiraf etti.

İlçede 6 Ekim'de toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin tutuklanan anne B.Ç'nin (26), emniyetteki ifadesinde, bebeğini 12 Eylül'de Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini söylediği öğrenildi.

Anne B.Ç'nin ifadesinde, bir gün sonra eve getirdiği kız bebeğinin 14 Eylül'de emzirirken boğulduğunu, aynı gün çatıya çıkardığı cesedi, 6 Ekim'e kadar burada sakladığını, daha sonra evine yakın yerdeki tarlaya gömdüğünü anlattığı belirtildi.

Öte yandan anne B.Ç'nin, bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrılması üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduğu, soruşturmayı derinleştiren polise ifadesi sırasında olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Bebeğin Ordu Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

- Olay

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. (23) gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, kız kardeşi B.Ç. ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı
Ankara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar ettiAnkara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandıAnadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ordu bebek anne çatı itiraf tarla

Ordu Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:21
İkindi
15:31
Akşam
18:06
Yatsı
19:25
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.