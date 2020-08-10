Tarlada mısır hasadında yanan traktör kullanılamaz hale geldi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir tarlada mısır hasadı yapılırken çalışan traktör, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak tamamen yandı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi yakınlarında bulunan bir mısır tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Adnan Özdemir’e ait traktör mısır hasadı yapılan tarlada çalışıyordu. Kontağı kapalı olduğu esnada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı traktör tarla ortasında alev alarak yanmaya başladı. Tarlada çalışanlar yanan traktöre müdahale etmeye çalıştılar ancak başarılı olamadılar. İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarla içerisinde yanan traktöre müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın sonucunda traktör tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Traktör sahibi ve tarlada çalışanlar yangından dolayı panik yaşadılar.

