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Tarladan servet çıktı! 244 torba dolusu hazinenin değeri 199 milyon TL'yi aştı

Metal dedektörüyle tarlada arama yapan bir adam, hayatının keşfine imza attı. Topraktan çıkarılan eserler tam 244 torbayı doldururken, buluntuların 1300 yılı aşkın süredir toprak altında kaldığı belirlendi. Altın, gümüş ve değerli taşlarla süslü parçalardan oluşan hazinenin değerinin ise 3 milyon sterlini aştığı açıklandı.

Tarladan servet çıktı! 244 torba dolusu hazinenin değeri 199 milyon TL'yi aştı
Gökçen Kökden

İngiltere'de bir tarlada dedektörle arama yapan adam, 244 torba hazine buldu. Tarihe Staffordshire Hazinesi olarak geçen keşif, Temmuz 2009'da Terry Herbert tarafından İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki Hammerwich yakınlarında yapıldı.

Tarladan servet çıktı! 244 torba dolusu hazinenin değeri 199 milyon TL yi aştı 1

Metal dedektörüyle arazide arama yapan Herbert'in bulduğu ilk parçaların ardından yetkililere haber verildi. Portable Antiquities Scheme görevlisi Duncan Slarke bölgeye gelerek bulunan eserlerin ilk envanterini hazırladı. İlk aşamada topraktan çıkarılan buluntular tam 244 torbayı doldurdu ve Birmingham Müzesi'ne götürüldü.

TOPRAĞIN YALNIZCA BİRKAÇ SANTİMETRE ALTINDAYDI

Keşfin ardından arkeologlar bölgede kapsamlı bir kazı çalışması başlattı. Yaklaşık dört hafta boyunca 155 metrekarelik alan incelendi. Hazinenin en şaşırtıcı özelliklerinden biri ise eserlerin toprağın çok derinlerinde bulunmamasıydı. Yüzyıllar boyunca tarım yapılan arazideki parçaların bir kısmı yüzeyin yalnızca birkaç santimetre altında bulunuyordu.

Çalışmalar ilerledikçe keşfin büyüklüğü de ortaya çıktı. Staffordshire Hazinesi'nde yaklaşık 700 ayrı objeyi temsil eden 4 binden fazla parça tespit edildi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE DEĞERLİ TAŞLARLA SÜSLÜ ESERLER

Hazinede kılıç parçaları, ayrıntılı bir miğfere ait parçalar, Hristiyan haçları ve çeşitli süs eşyaları bulundu. Eserlerin önemli bir bölümünün 6. ve 7. yüzyıllara ait olduğu belirlendi. Parçaların birçoğunun dönemin seçkin savaşçılarına ait askeri ekipmanlardan geldiği düşünülüyor. Altın işçiliğiyle dikkat çeken bazı eserlerin üzerinde küçük kırmızı garnet taşları bulunuyor.

Hazinedeki dikkat çekici parçalardan birinde ise Latince bir İncil yazıtı yer alıyor. Yazıtta Tanrı'dan düşmanları dağıtmasını isteyen bir ifadeye yer verilmesi, Hristiyanlığın İngiltere'de yayılmaya başladığı döneme ilişkin önemli ipuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

DEĞERİ 3,2 MİLYON STERLİN OLARAK BELİRLENDİ

Kasım 2009'da İngiltere'deki Treasure Valuation Committee, hazinenin değerini 3 milyon 285 bin sterlin olarak belirledi. Bu miktar, hazineyi bulan Terry Herbert ile arazinin sahibi Fred Johnson arasında eşit şekilde paylaştırıldı. Daha sonra düzenlenen bağış kampanyası sayesinde koleksiyonun müzeler tarafından satın alınması sağlandı. Eserler Birmingham ve Stoke-on-Trent'teki müze koleksiyonlarına kazandırıldı.

HAZİNEYİ KİM GÖMDÜ?

Aradan yıllar geçmesine rağmen binlerce parçadan oluşan bu hazinenin toprağa kim tarafından ve neden gömüldüğü kesin olarak bilinmiyor. Arkeologlar farklı ihtimaller üzerinde duruyor. Hazinenin savaşlardan elde edilen ganimetlerden oluşmuş olabileceği, çatışma döneminde korunmak amacıyla saklanmış olabileceği veya bilinçli bir adak olarak toprağa bırakılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kazı alanında herhangi bir yapı, mezar veya doğrudan çatışmaya işaret eden bir bulguya rastlanmaması da gizemi artırıyor. Üstelik değerli parçaların birçoğunun ait oldukları eşyalardan zor kullanılarak çıkarıldığı tespit edildi. Bu durum, hazinenin mağlup edilen savaşçılardan alınmış ganimetlerden oluşabileceği ihtimalini güçlendiren ayrıntılardan biri.

Görseller temsili olarak yapay zeka tarafından üretilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere hazine
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