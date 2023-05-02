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  4. Tarlasına kanuna aykırı şekilde "tiny house" yapma maksatlı hisse satışına suç duyurusu

Tarlasına kanuna aykırı şekilde "tiny house" yapma maksatlı hisse satışına suç duyurusu

02.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valiliği, tarlaları yasa dışı şekilde konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada son dönemde özellikle sahil bandına yakın tarımsal arazilerde "tiny house" adı ile bilinen konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapıldığı, sosyal medya üzerinden kooperatif hisse satışı gibi yasa dışı usullerinin denendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Gökçetepe köylerinde bazı tarla vasıflı taşınmazlarda Toprak Koruma, Arazi Kullanımı ve İmar kanunları ile Edirne kapsamına alan üst ölçekli mekansal plana aykırılık oluşturulduğu belirlendiği ifade edildi.

Üstünde yapı olan parsellerde mühürleme yapıldığı belirtilen açıklamada, yasaya aykırı davrananlar hakkında kanunun "Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilir" hükmene istinaden Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

Tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına benzeri uygulamalara ilişkin denetimlerin sıkı şekilde yapıldığının altı çizilen açıklamada, yasa dışı girişimler karşısında mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların yetkili kurumlardan bilgi edinmesi ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
konaklama tiny house

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