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TARSİM'den Kastamonu, Amasya ve Tokat'taki sigortalı işletmelere ziyaret

01.07.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TARSİM'den Kastamonu, Amasya ve Tokat'taki sigortalı işletmelere ziyaret

İSTANBUL (AA) - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, 28-29 Haziran'da, Kastamonu, Amasya ve Tokat illerinde sigortalı işletmelere yönelik ziyaretler gerçekleştirerek yetkililerden sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

TARSİM açıklamasına göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yaygınlaştırılarak memnuniyetin arttırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilebilmesi amacıyla paydaşlarla yurt genelindeki temaslara devam ediliyor.

TARSİM heyeti, program kapsamında ilk gün Kastamonu'da bal üreticilerini ve devamında ise Amasya'da sigortalı bir büyükbaş işletmesini ziyaret etti. Programın ikinci gününde Tokat'ın Turhal ilçesi ile Amasya'nın Merkez ve Suluova ilçelerindeki sigortalı büyükbaş hayvan işletmeleri ile bitkisel ürün üretimi yapan işletmeler ziyaret edilerek karşılıklı bilgilendirmelerde bulunuldu.

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