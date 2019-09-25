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Tarsus Belediyespor, Julia Suzan Demirer’i renklerine bağladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Julia Suzan Demirer'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Tarsus Belediyespor, Julia Suzan Demirer’i renklerine bağladı

Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ve Türkiye’de birçok takımda forma giyip başarılı sezonlar geçirerek adından söz ettiren 1,87 santimetre boyunda, 38 yaşında olan Amerika Birleşik Devletleri asıllı Polonyalı forvet Demirer, Türk vatandaşı olduğu için statüsünde takımdaki yerini alacak.

Oynadığı takımlarda uzun boyunun avantajını iyi kullanan Julia Suzan Demirer, savunmanın yanı sıra hücumda da etkili oyun stili ile ürettiği sayılarla maçlara damgasını vuran oyuncu olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde (KBBL) iddialı bir kadro kuran Tarsus Belediyespor, şu ana kadar Cansu Yetiş, Fatma Bayram ve Selvin Türkmen başta olmak üzere 8 transfer yaparken Julia Suzan Demirer transferi ile çıtayı yükseltti. KBBL’de başarılı olarak bir üst lige çıkmayı hedefleyen turkuaz beyazlılar, Koç Mustafa Secerlioğlu ve teknik ekibinin gözetiminde sezona hazırlanıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
tarsus belediyespor Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi

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