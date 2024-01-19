Tarsus Doğa Parkı son bir yılda 400 bin ziyaretçi ağırladı

Ağaçlar ve bitkilerle çevrili alanı, içinden geçen deresi ve etrafını saran Berdan Barajı ile doğal bir yaşam alanı olan Tarsus Doğa Parkı, bünyesinde bulunan hayvanlarla ilgi odağı oldu. Çeşitli illerden de ziyaretçi sayısı oldukça fazla olan doğa parkı, hareketli bir yıl geçirdi.

Farklı şehirlerde bulunan hayvanat bahçelerinden bazı farklı türleri de bünyesine kazandıran Tarsus Doğa Parkı’nda 2023 yılı içinde en çok doğum da toynaklı gurubunda oldu. Yeni doğum ve transferlerle popülasyon sayısı 2 bin 700’e çıkan Tarsus Doğa Parkı’nda, yıl boyunca yaban hayatında yaralanan 273 hayvan da tedavi edildi.

“YAKLAŞIK 400 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK”

Tarsus Doğa Parkı’nda Biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, hareketli bir yıl geçirdiklerini belirterek, “2023 yılı bizim için hem ziyaretçi hem de hayvan sirkülasyonu bakımından çok hareketli geçti. Yaklaşık 400 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bunların 23 binini ücretsiz ağırladığımız öğrenci arkadaşlarımız oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu Minikbüs projesi bünyesinde de öğrenci arkadaşlarımızı ağırladık” dedi.

“2 BİN 700 BİREYE KADAR ÇIKMIŞ OLDUK”

Tarsus Doğa Parkı’nda hayvan çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Ölmez, “Erkek aslan, dişi zebra, erkek lama, ceylan ve kuş türleri gibi çeşitli hayvanları, diğer hayvanat bahçeleriyle değişim sonucunda buradaki tür ve çeşitliliği fazlalaştırdık. Bünyemizde 69 tür barındırıyoruz. Bu değişimlerle 2 bin 700 bireye kadar çıkmış olduk. Aynı zamanda koyun keçi gibi toynaklı grubumuzda, yırtıcı olarak sırtlanlarımızda ve kurtlarımızda da doğumlar oldu” şeklinde konuştu.

Ölmez, doğada yaralanan hayvanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Müdürlüğü tarafından tedavi amaçlı getirildiğini kaydetti. Tedavisi yapılan hayvanların sayısını paylaşan Ölmez, “Yıl boyunca toplam 273 tane hayvanın tedavi ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra sağlığına kavuşturduk. İyileşenlerin doğa salımı yapıldı, iyileşmeyenler de Tarsus Doğa Parkı içerisine yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

“LEYLEKLER YAŞAM ALANI OLARAK BURAYI SEÇİYOR”

Tedavi edilen ve uçabilecek durumda olan bazı leyleklerin ise kendi isteğiyle göç etmediğini ve yaşam alanı olarak Tarsus Doğa Parkı’nı seçtiğini ifade eden Ölmez, “Bunlar tekrar göç etmeyi istemiyor. Çünkü hava olarak ılıman, su kenarı, yiyecek var, barınma var. O yüzden göç etmeyip kışı burada geçiriyorlar. Bizim de artık sakinimiz olmuş oluyor” diye konuştu. Vatandaşların, özellikle de çocukların Tarsus Doğa Parkı’nı çok sevdiğin de ifade eden Ölmez, “Burası doğayla iç içe olduğu ve doğal ortamın üzerine kurulu bir hayvanat bahçesi olduğu için hem buraya gelip piknik yapabiliyorlar hem hayvanlarla zaman geçirebiliyorlar. O yüzden mutlu ve memnun ayrılıyorlar” diye konuştu.

“Güzel zaman geçiriyorum”

Tarsus Doğa Parkı’nı ziyarete gelen öğrencilerden Sude Gençdal, “Sincap, yılan, kuş, aslan, kaplan, flamingo bir de tavşan gördüm. Flamingonun kanatları ilgimi çekti. Burayı çok beğendim” dedi.

Doğa Parkı’nı beğenen öğrencilerden Sıla Çelik de gördüklerini anlatarak, “Aslan ve flamingo gördüm. Güzel buldum. En ilgimi çeken aslandı. Burası ormanlık bir yer, bayağı güzel. Tekrar gelmek isterim” ifadelerini kullandı.

