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Tarsus Gençlik Kampı lösev üyelerini ağırladı

MERSİN HABERLERİ  | 08.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı, ’Lösemili Çocuklar Haftası’ kapsamında LÖSEV üyesi farklı yaş gruplarından gençleri ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı, ’Lösemili Çocuklar Haftası’ kapsamında LÖSEV üyesi farklı yaş gruplarından gençleri ağırladı. Doğal ortamda, temiz havada gezinti yapan gençler, survivor alanında yarışmanın tadını çıkardı.
Adana, Tarsus ve Mersin’de yaşayan ve geçmişte lösemi tedavisi görerek sağlıklarına kavuşan 20 genç ve çocuğun katıldığı program boyunca, Gençlik Kampı personelleri onları yalnız bırakmadı. Programa dahil olan emniyet mensuplarıyla bol bol fotoğraf çektiren gençler, özellikle yunus polis timlerinin motosikletleriyle yakından ilgilendi.
Doğal ortamda su kenarında yürüyüş yapan, sulama kanalları içerisindeki balıkları inceleyen LÖSEV üyeleri, kampın eşsiz güzelliklerine hayran kaldı. Yemek ikramı da yapılan gençler, survivor parkurunda mücadele etmenin heyecanını da yaşadı.
LÖSEV’de görevli sosyal hizmet uzmanı Büşra Ademoğlu, “Bu yıl lösemi ile mücadele eden çocuklarımız konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘LÖSEV’de her çocuk kahraman’ sloganıyla etkinlikler düzenleniyor. Hafta boyunca sosyal medya üzerinden ve belediyelerin desteğiyle etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün de Mersin Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Tarsus Gençlik Kampındayız. Mersin Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla burada keyifli etkinlikler gerçekleştiriyoruz” dedi.
Program boyunca konuk gençler ve çocuklarla yakından ilgilenen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ise “LÖSEV üyelerini ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın buradan keyif almaları bizleri de gururlandırıp, mutlu ediyor. Gençlerimiz buraya tekrar gelmek istediklerini söylediler. Birlikte güzel bir gün geçirerek stres attılar” diye konuştu.

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