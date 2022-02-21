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Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık istifa etti

21.02.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık istifa etti

MERSİN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun Başkanı Şahin Harun Kırbıyık ve 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettikleri bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus ekibinin sezona büyük umutlarla başladığı ifade edildi.

Başkan Kırbıyık'ın fedakarlıklarına rağmen takımın beklenen başarıyı gösteremediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız sağlık sorunları ve işerinin yoğun olmasını sebep olarak göstererek, noter aracılığıyla istifasını göndermiştir. Bizler tekrar aramıza döner düşüncesiyle yaptığımız yönetim kurulu toplantısında istifasını kabul etmemiştik. Ancak 4 arkadaşımızın daha istifaları söz konusu oldu. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan toplantıda Kırbıyık ve diğer arkadaşlarımızın istifaları kabul edilmiştir."

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