Tarsus Plajı yaza hazırlanıyor

Bağlantı yolunun yapılmasının ardından Tarsus halkı, hafta sonunu sahil de geçirdi.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Beyaz Kum Plajı’nın yeniden vatandaşın hizmetine açılması için bağlantı yollarını tamamladı. Yaklaşık 12 bin 500 metre uzunluğundaki Tarsus Plajı’nda yapılan temizlik ve yol düzenleme çalışmalarının ardından Tarsuslular sahile akın etti. Hafta sonu sahilde olan vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Haluk Bozdoğan, sahilde yapılacak olan kum temizliği, deniz temizliği, otopark, duş noktaları, şezlong ve diğer sosyal donatılar ile bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlandırıldığını dile getirdi.

Sahile gelen vatandaşlarla sohbet eden Bozdoğan, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. İnce, beyaz ve kükürtlü kum yapısı sayesinde önemli bir yere sahip olan plajda altyapı ve ulaşım konuları başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanması ile plaj, yaz sezonunda Tarsusluların hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Başkan Haluk Bozdoğan, "En güzel deniz, henüz gidilmemiş olanıdır. Tarsus Plajı’nı halkımıza açmak için sona yaklaşıyoruz. Tarsus’un anılarını, özlemlerini, mazisini canlandırmak için bu kentin deniz hasretine son vermek için çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu yaz, plajdan Akdeniz’e bakmak için hazır olun. Yapılan çalışmaların ardından halkımız, yıllardır atıl durumda olan plajına gelecek yaz sezonunda kavuşmuş olacak” dedi.



