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Tarsus’ta 2 ayrı yerde çıkan yangın hasara neden oldu

MERSİN HABERLERİ  | 08.11.2020 18:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, ilk yangın ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi’nde Mehmet Sargun’a ait ev ve depodan çıktı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, ilk yangın ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi’nde Mehmet Sargun’a ait ev ve depodan çıktı. Narenciye ürünlerinin bulunduğu depoda yangın sandıklardan başlayarak eve sıçradı. Henüz nedeni öğrenilemeyen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında depoda bulunan sandıklar ve traktör yanarken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
İkinci yangın ise Çağlayan Mahallesi 1021 sokak 13 nolu evde çıktı. Elmas Yılmaz’a ait evde yangın elektrik kontağında çıktığı belirlendi.
Çıkan yangından yükselen dumanların fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yangında evin tamamen yanarken, şans eseri yaralanan olmadı.
Her iki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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