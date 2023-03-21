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Tarsus’ta 25 koyun telef oldu

21.03.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde 25 koyun telef oldu. Koyunların, otlama sırasında zirai ilaçlama yapılan bölgede zehirlenmiş olabileceği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kulak ve Bahşiş mahalleleri arasında ağıla götürülen sürüdeki koyunlar yere yığılmaya başladı. Çoban, durumu hayvanların sahibi Ali Varlı’ya bildirdi. Bölgeye gelen Varlı, 25 koyununun telef olduğunu, birçok koyununda hastalık belirtisi gösterdiğini fark etti. Hayvan sahibinin haber vermesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Daha sonra telef olan hayvanlardan biri laboratuvara yollandı.

Hayvanların sahibi bahçelerdeki zirai ilaçlama nedeniyle koyunlarının ölmüş olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti.

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