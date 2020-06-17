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Tarsus’ta hastane açılmadan kavşağın düzenlenmesi isteniyor

MERSİN HABERLERİ  | 17.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde yeni yapılan devlet hastanesi kavşağına düzenlenme yapılması istendi.Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, trafiğin yoğun olduğu Adana ve Mersin’in geçiş güzergahı üzerinde bulunan 82 Evler kavşağının yeni devlet hastanesinin faaliyete geçmesiyle trafiği kaldıramayacağını söyledi.Kazaların sık sık yaşandığı kavşağın yeni hastanenin açılmasıyla trafiğin daha da yoğun olacağını belirten Aydın, bir an önce çözüm bulunması konusunda yetkililerden yardım istedi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yeni yapılan devlet hastanesi kavşağına düzenlenme yapılması istendi.
Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, trafiğin yoğun olduğu Adana ve Mersin’in geçiş güzergahı üzerinde bulunan 82 Evler kavşağının yeni devlet hastanesinin faaliyete geçmesiyle trafiği kaldıramayacağını söyledi.
Kazaların sık sık yaşandığı kavşağın yeni hastanenin açılmasıyla trafiğin daha da yoğun olacağını belirten Aydın, bir an önce çözüm bulunması konusunda yetkililerden yardım istedi. Aydın, “Şehrimizde inşaat çalışması bitme aşamasına gelen 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin önümüzdeki aylarda açılması bekleniyor. Bu hastanemiz Adana ve Mersin güzergahı üzerinde bulunan D-400 karayoluna çok yakın bir noktadır. Zaten yoğun olan trafik yoğunluğu, hastanenin açılmasıyla daha da çıkılmaz hale geleceğine inanıyorum. 8 yollu kavşağa artı 2 adet yan yol bulunmaktadır. Kavşak noktasında bulunan aydınlatma ve enerji hatlarının düzenlemesini istiyoruz. Buraya yapılacak dönerli kavşak inanıyorum ki trafiğin yoğunluğunu önleyecektir. Hastane açılmadan belirttiğimiz konuların acil çözümlemesi gerekiyor. İki mahalleyi ayıran yola yaya üst geçidi de gerekmektedir. Yetkililerin biran önce çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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