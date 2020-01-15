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  4. Tarsus’ta kaldırım denetimi

Tarsus’ta kaldırım denetimi

MERSİN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde ekipleri kaldırım işgallerine karşı denetim yaptı.Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezindeki cadde ve bulvarlar üzerinde kurallara uymayan ve kaldırım işgali yapan esnafı uyardı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde ekipleri kaldırım işgallerine karşı denetim yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezindeki cadde ve bulvarlar üzerinde kurallara uymayan ve kaldırım işgali yapan esnafı uyardı. Kaldırıma konulan pano, reklam afişi, teşhir ürün ve farklı şekillerdeki malzemeler kaldırıldı.
Her gün binlerce vatandaşın geçiş yaptığı kaldırım üzerlerine ve iş yerlerinin önlerine tanıtıcı afiş, pano veya farklı şekillerle malzeme koyan esnafları tek tek gezen zabıta ekipleri, 5326 sayılı kanunun 38/1 fıkrasına göre, esnafı uyararak, bir daha yapmamaları için ihtar tutanağı tanzim etti.
Vatandaşların rahat bir şekilde kaldırımları kullanabilmesi için çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Tarsus denetim ekipleri, tüm uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden esnafa cezai işlem uygulayacak.
Ekipler, konuyla ilgili denetimlerini aralıksız şekilde sürdürecek.

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