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Tarsus’taki yeryüzü pazarı, renkli görüntülere sahne oluyor

MERSİN HABERLERİ  | 08.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki hafta hizmete giren yeryüzü pazarı, renkli görüntülere sahne oluyor.Dünyanın 70’nci, Türkiye’nin 4’ncü yeryüzü pazarına, Türkiye’de seyahat ve kültür programları ile bilenen müzisyen, radyocu ve tv programcısı Ayhan Sicimoğlu da konuk oldu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki hafta hizmete giren yeryüzü pazarı, renkli görüntülere sahne oluyor.
Dünyanın 70’nci, Türkiye’nin 4’ncü yeryüzü pazarına, Türkiye’de seyahat ve kültür programları ile bilenen müzisyen, radyocu ve tv programcısı Ayhan Sicimoğlu da konuk oldu. Çevre il ve ilçelerden onlarca üreticinin katılım sağladığı pazarda, yöreye ait doğal ürünler yer aldı.
Renkli görüntülere sahne olan pazarda stantları tek tek gezen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Ayhan Sicimoğlu, üreticilerle ayaküstü sohbet ettiler. Ayrıca kendi televizyon programı için çekimler de yapan Ayhan Sicimoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Tarsus’un tanıtımına katkıda bulunan Sicimoğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan Bozdoğan, “Güzel şehrimiz Tarsus’un ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kentimizi hak ettiği konuma getirmek için gerek kültürel, gerekse ekonomik kalkınmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.
Üreticilerin tüketicilerle aracısız bir şekilde buluştuğu yeryüzü pazarı, 15 günde bir kuruluyor.

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