Tart tarifi! İster elmalı ister muhallebili yapın hamuru tam kıvamında olacak

Ev yapımı tart daha önce yapmayanlar için zor gibi gelebilir ancak bir kere denedikten sonra sürecin ve sonucun ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. İşte tart tarifi…

TART TARİFİ MALZEMELERİ

Bu tarif, yaptığınız herhangi bir tart için mükemmel sonuç almanızı sağlayacak. İşte malzemeler.

180 gram un

55 gram pudra şekeri veya ¼ su bardağı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 bardak soğuk tereyağı, küçük küpler halinde kesilmiş

1 büyük yumurta

1/2 çay kaşığı vanilya özü, isteğe bağlı

TART HAMURUNUN YAPILIŞI

Un, şeker ve tuzu bir mutfak robotunda birleştirilene kadar birkaç saniye karıştırın. Karışım ufalanınca tereyağını ilave edin ve karıştırın. Yumurta ve vanilyayı da ekledikten sonra 10-15 saniye daha karıştırın.

Hamur büyük bir top olmalı ve ufalanabilir olmalıdır. Hamuru bir top haline getirin ve hafifçe unlanmış bir kaba koyun. Üzerini streç film ile sarın ve en az 1 saat buzdolabında bekletin.

Hamuru buzdolabından çıkarın ve kolay yuvarlanma için hafifçe yumuşatmak için birkaç dakika tezgahın üzerinde bekletin. Hafifçe unlanmış bir yüzeyde hamuru 27 cm açın ve 22 cm’lik yağlanmış tart kalıbına koyun.

Keskin bir bıçakla, hamurun kenarlarını tart tepsisine uyacak şekilde kesin. Ve yine üzerini örterek 30 dakika dondurucuya koyun.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Tart hamurunuza dilerseniz muhallebi, çilekli ya da elmalı harçlar hazırlayabilirsiniz. Nefis tartınız hazır!

ELMALI TART YAPMAK İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR…

Beş çaylarının vazgeçilmez lezzeti elmalı tart için; 4 elmanın kabuklarını soyun dilimleyin ya da rendeleyin. Bir karıştırma kabına alın. İçine ½ şeker ve aynı oranda limon suyu koyun. 1 çay kaşığı tarçın ve arzuya göre vanilya özü koyun. Dilerseniz iri çekilmiş fındık ya da ceviz de koyabilirsiniz.

Tüm malzemeleri pişen tart hamurunu üzerine koyun. Dilerseniz kestiğiniz hamur parçalalarını elmalar üzerine ufalayın. 15-20 dakika pişirin.

TART KALIBINDA KEK YAPMAK İSTERSENİZ EĞER…

1 yumurta, 1 buçuk çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 buçuk çay bardağı un, yarım çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozunu karıştırın ve kek hamuru elde edin. 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Üzerine dilerseniz muhallebili sos yapın ve servis edin.

ÇİLEKLİ TART YAPMAK DA ÇOK KOLAY! BUNUN İÇİN…

Kremasını yapmak için 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı süt 2 çorba kaşığı şeker, yarım çorba kaşığı tereyağı, yarım paket vanilya ve 2 çorba kaşığı unu karıştırın ve muhallebi haline getirin.