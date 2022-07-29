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Tartışma yaratan dizi Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli sevgilisi Lior Ahituv ile evlendi!

29.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı "Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları" ve "Yasak Elma" gibi dizilerle tanınan, Star'ın yeni dizisi "Duy Beni"de Bahar karakteriyle seyirci karşısına çıkan 29 yaşındaki Ege Kökenli, 5 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününden kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Ege Kökenli'nin gelinlik tercihi ise beğeni topladı.

Tartışma yaratan dizi Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli sevgilisi Lior Ahituv ile evlendi!

Şimdilerde rol aldığı Duy Beni dizisiyle izleyici karşısında olan Ege Kökenli, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.

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Ocak 2020'de nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, Beşiktaş'taki bir otelde hayatını birleştirdi. Düğünden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

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ÜNLÜ İSİMLER DE DÜĞÜNE KATILDI

Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi. Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı.

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Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Çağla Irmak gibi isimler de düğüne katıldı.

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Kökenli, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık 7 koca seneden karşınızda evli çift olarak karşınızdayız." dedi.

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Ege Kökenli
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